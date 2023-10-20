«Рубль сильно недооценен»: когда и на каком уровне укрепится российская валюта

Российский рубль может укрепиться до 80 за доллар в течение нескольких месяцев, прогнозирует доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков.
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