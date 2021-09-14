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Президент Ирана и премьер Пакистана посетят Душанбе с официальными визитами

Президент Ирана и премьер Пакистана посетят Душанбе с официальными визитами

По приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона 16 сентября в Душанбе с официальным визитом прибудет президент Ирана Саид Иброхим Раиси, сообщает сегодня, 14 сентября, ИА «Азия плюс» со ссылкой на Департамент информации таджикского МИДа.

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