Президент Ирана и премьер Пакистана посетят Душанбе с официальными визитами

По приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона 16 сентября в Душанбе с официальным визитом прибудет президент Ирана Саид Иброхим Раиси, сообщает сегодня, 14 сентября, ИА «Азия плюс» со ссылкой на Департамент информации таджикского МИДа.