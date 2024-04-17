Блогера-сыроеда Лютого осудили на восемь лет тюрьмы Татьяна СергееваБлогера-сыроеда Максима Лютого осудили на восемь лет тюремного заключения в Сочи по делу о преднамеренном нанесении вреда здоровью ребенка и ненадлежащем выполнении родительских обязанностей.
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