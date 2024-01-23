Хотел спасти жену, но погиб и сам: подробности крушения самолёта в Афганистане

Хотел спасти жену, но погиб и сам: подробности крушения самолёта в АфганистанеАркадию Грачёву, пилоту бизнес-джета Falcon 10, разбившегося 21 января в Афганистане, а также его жене Екатерине Агаповой может грозить до 10 лет тюрьмы.
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