КВАНТОВЫЙ ПЕРЕХОД 2024： УСПЕХИ и НЕУДАЧИ ｜｜ Родина НВ

Юрий Ильинов

Армения. Как бы не обмануть самих себя Можно ли спасти народ от цивилизационного кризиса не нужной ему помощью со стороны других государств? Наверное, нет. По крайней мере, события в Сирии это подтвердили. Страна, в которой народ живет либо иллюзиями, либо стабильно плохо, обречена на смену режима. Не важно, в какую сторону изменится жизнь, но народ жаждет перемен. Конечно, люди думают только о хорошем. О том, что в новой жизни все будет лучше, чем сейчас. Те же, кто не согласен с изменениями, думают, что смогут либо адаптироваться к новой ситуации, либо сбежать из страны. Какие-то аргументы в пользу сохранения стабильности в этом случае не работают. Причем не работают даже тогда, когда уже происходят или происходили события, которые потрясли страну до глубины души. Наверное, читатели подумали о том, что сейчас происходит в Сирии. Разочарую вас. Сегодня хочу коснуться событий в совсем другой стране, которая гораздо ближе нам, чем Сирии. Речь пойдет об Армении. Дело в том, что и там назревают события, которые в корне изменят ситуацию в государстве. Никол Пашинян в своем недавнем заявлении в парламенте страны открыто заявил, что точка невозврата для Армении пройдена. Практически его слова означают заморозку членства Армении в ОДКБ. «Хитрозадость» армян, не Пашиняна, а именно народа, который его вновь избрал, даже после якобы «потери Карабаха», который Ереван не признал и не считал своей территорией де-юре, заключается в том, чтобы в случае опасности иметь возможность попросить помощи у ОДКБ, при этом выстраивать отношения с Западом. Вот дословно то, что сказал Пашинян: «Что касается документов, мы сказали, что замораживаем наше участие в работах ОДКБ, что значит, что мы вообще ни в чем не участвуем, не обсуждаем документы, не вносим предложения, не высказываем мнения, мы просто не применяем вето к документам, потому что, по сути, мы себя считаем уже вне ОДКБ, и пусть они решают все, что хотят, мы не вмешиваемся». В одном из материалов я уже писал о «рыбьей памяти» некоторых народов. Пара-тройка поколений — и всё. То, что когда-то происходило, забыто, создана новая реальность, всё перевернуто с ног на голову. С армянами произошло то же самое. События вековой давности забыты. Уже никто не вспоминает собственный герб с горой Арарат. Никто не вспоминает тех, кто спас армянский народ от уничтожения. Я ни в коей мере не хочу обвинять народ в том, что он хочет изменений. В большинстве своем «простолюдину» наплевать, какая власть в стране. Он занят своей малой Родиной, своей семьей, своим домом. При этом не понимая, что первым, в случае начала каких-то событий, пострадает именно он. Именно его маленький мирок. Как-то в разговоре с одним из представителей нового поколения армян мне попытались рассказать о том, как армяне помогали ОДКБ в Сирии. Как армянские солдаты мужественно занимались разминированием сирийской земли. Удивительно, как можно изменить трактовку истории, если это нравится людям. Факт участия армянского отряда, кстати, довольно немногочисленного, в разминировании в Сирии действительно имел место. Никто не принижает героизма этих солдат. Саперы работали в составе контингента ОДКБ не хуже других. Но возникает простой вопрос: зачем Пашинян вообще посылал своих солдат в Сирию? Мы об этом старались не говорить, но ответ лежит прямо перед носом. В Сирии довольно большая диаспора армян, и Ереван очень хотел показать им свою причастность к созданию хороших условий жизни именно для них. Это называется демонстрацией флага. Сирийские армяне должны были быть благодарны правительству Армении за помощь… Но почему-то, когда дело коснулось армянской диаспоры в Нагорном Карабахе, такого не произошло. Помните, как и почему Баку так аккуратно забрал НК себе? Как армянская армия пальцем не пошевелила, чтобы помочь карабахским армянам, попавшим практически в безвыходное положение. Как парламент вдруг позабыл о том, что НК не признан Ереваном. Мудрость и перемудрить, корень один, а значения противоположные Два слова, которые сегодня характеризуют позицию граждан Армении с точки зрения дальнейшего развития страны. Очень часто граждане Армении говорят о многовековой «мудрости народа», которая помогала армянам выживать в самых сложных условиях. Я не хочу спорить по этому вопросу. Есть эта мудрость или нет, для меня не важно. По собственным наблюдениям скажу, мудрость пожилых людей сегодня не очень-то нужна молодым. Мир не статичен, общество не статично. Каких-то 30-40 лет назад у молодежи не было проблем с определением своего будущего. Тогда действительно старшие могли помочь в выборе дальнейшего пути. Сегодня же я не раз видел, например, как внук-дошкольник помогает деду разобраться с новым смартфоном.