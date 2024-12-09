КВАНТОВЫЙ ПЕРЕХОД 2024： УСПЕХИ и НЕУДАЧИ ｜｜ Родина НВ Привет всем! Прежде чем мы вернемся к чтениям Кейси, я предлагаю отправиться в страну, примерно такого же уровня развития как у нас сейчас – с сотиками, планшетами, компьютерами, личными автомобилями, квартирами и домами и т.
КВАНТОВЫЙ ПЕРЕХОД 2024： УСПЕХИ и НЕУДАЧИ ｜｜ Родина НВ
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Юрий Ильинов
Армения. Как бы не обмануть самих себя Можно ли спасти народ от цивилизационного кризиса не нужной ему помощью со стороны других государств? Наверное, нет. По крайней мере, события в Сирии это подтвердили. Страна, в которой народ живет либо иллюзиями, либо стабильно плохо, обречена на смену режима. Не важно, в какую сторону изменится жизнь, но народ жаждет перемен. Конечно, люди думают только о хорошем. О том, что в новой жизни все будет лучше, чем сейчас. Те же, кто не согласен с изменениями, думают, что смогут либо адаптироваться к новой ситуации, либо сбежать из страны. Какие-то аргументы в пользу сохранения стабильности в этом случае не работают. Причем не работают даже тогда, когда уже происходят или происходили события, которые потрясли страну до глубины души. Наверное, читатели подумали о том, что сейчас происходит в Сирии. Разочарую вас. Сегодня хочу коснуться событий в совсем другой стране, которая гораздо ближе нам, чем Сирии. Речь пойдет об Армении. Дело в том, что и там назревают события, которые в корне изменят ситуацию в государстве. Никол Пашинян в своем недавнем заявлении в парламенте страны открыто заявил, что точка невозврата для Армении пройдена. Практически его слова означают заморозку членства Армении в ОДКБ. «Хитрозадость» армян, не Пашиняна, а именно народа, который его вновь избрал, даже после якобы «потери Карабаха», который Ереван не признал и не считал своей территорией де-юре, заключается в том, чтобы в случае опасности иметь возможность попросить помощи у ОДКБ, при этом выстраивать отношения с Западом. Вот дословно то, что сказал Пашинян: «Что касается документов, мы сказали, что замораживаем наше участие в работах ОДКБ, что значит, что мы вообще ни в чем не участвуем, не обсуждаем документы, не вносим предложения, не высказываем мнения, мы просто не применяем вето к документам, потому что, по сути, мы себя считаем уже вне ОДКБ, и пусть они решают все, что хотят, мы не вмешиваемся». В одном из материалов я уже писал о «рыбьей памяти» некоторых народов. Пара-тройка поколений — и всё. То, что когда-то происходило, забыто, создана новая реальность, всё перевернуто с ног на голову. С армянами произошло то же самое. События вековой давности забыты. Уже никто не вспоминает собственный герб с горой Арарат. Никто не вспоминает тех, кто спас армянский народ от уничтожения. Я ни в коей мере не хочу обвинять народ в том, что он хочет изменений. В большинстве своем «простолюдину» наплевать, какая власть в стране. Он занят своей малой Родиной, своей семьей, своим домом. При этом не понимая, что первым, в случае начала каких-то событий, пострадает именно он. Именно его маленький мирок. Как-то в разговоре с одним из представителей нового поколения армян мне попытались рассказать о том, как армяне помогали ОДКБ в Сирии. Как армянские солдаты мужественно занимались разминированием сирийской земли. Удивительно, как можно изменить трактовку истории, если это нравится людям. Факт участия армянского отряда, кстати, довольно немногочисленного, в разминировании в Сирии действительно имел место. Никто не принижает героизма этих солдат. Саперы работали в составе контингента ОДКБ не хуже других. Но возникает простой вопрос: зачем Пашинян вообще посылал своих солдат в Сирию? Мы об этом старались не говорить, но ответ лежит прямо перед носом. В Сирии довольно большая диаспора армян, и Ереван очень хотел показать им свою причастность к созданию хороших условий жизни именно для них. Это называется демонстрацией флага. Сирийские армяне должны были быть благодарны правительству Армении за помощь… Но почему-то, когда дело коснулось армянской диаспоры в Нагорном Карабахе, такого не произошло. Помните, как и почему Баку так аккуратно забрал НК себе? Как армянская армия пальцем не пошевелила, чтобы помочь карабахским армянам, попавшим практически в безвыходное положение. Как парламент вдруг позабыл о том, что НК не признан Ереваном. Мудрость и перемудрить, корень один, а значения противоположные Два слова, которые сегодня характеризуют позицию граждан Армении с точки зрения дальнейшего развития страны. Очень часто граждане Армении говорят о многовековой «мудрости народа», которая помогала армянам выживать в самых сложных условиях. Я не хочу спорить по этому вопросу. Есть эта мудрость или нет, для меня не важно. По собственным наблюдениям скажу, мудрость пожилых людей сегодня не очень-то нужна молодым. Мир не статичен, общество не статично. Каких-то 30-40 лет назад у молодежи не было проблем с определением своего будущего. Тогда действительно старшие могли помочь в выборе дальнейшего пути. Сегодня же я не раз видел, например, как внук-дошкольник помогает деду разобраться с новым смартфоном.
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3 час.
Юрий Ильинов
Не говорю уже о том, как реагируют пожилые на богатство молодых. Помните: «Я всю жизнь работал, а на такую машину не заработал»... И тому подобное? Так что «мудрость народа» — это скорее о генетическом коде, а не о конкретных событиях. Полагаться на мнение народа, основанное на такой мудрости, довольно рискованно. Например, что говорит «народная мудрость» о необходимости границ в государстве? Та самая, «многовековая»? А ведь это один из важнейших атрибутов государства. Посмотрите на Палестину, почему там возникают многочисленные конфликты с Израилем? А теперь посмотрите на Армению. Кто-то может показать границы этого государства? Не фактические, те, которые многие считают именно границами, а юридические. Оформленные договорами с соседями. Я прекрасно понимаю, что после распада СССР проблема границ встала перед всеми новыми государствами. И за 30 лет правдами и неправдами страны как-то решили эти вопросы. Иногда теряя территории, иногда приобретая, но решали и решили. Открою «страшно секретную тайну». Секретную для граждан Армении, но известную гражданам Азербайджана и всем прочим народам. У Армении нет границ с Азербайджаном! И мирного договора тоже нет! Фактически, в любой момент та или другая страна может начать «восстановление исторической справедливости» военным путем! Чего проще, «на этих землях испокон веков живут наши люди, значит, это наша земля». Раскрыть ещё одну «секретную тайну» для армян? Опять вернусь к событиям начала прошлого века. Помните, кто резал армянский народ? Кто хотел превратить христианскую страну в страну мусульманскую? Так вот, даже сегодня границу между Арменией и Турцией охраняют... российские пограничники. Что будет, если Армения разорвет отношения с ОДКБ и Россией? Страна, у которой граница нигде не начинается и нигде не заканчивается. Просто о перспективах В ОДКБ прекрасно всё понимают. Но опять срабатывает «советскость». Это же наши люди. Перебесятся, и всё «станет на место». Пару лет назад я рассказывал о планах президента Эрдогана по обустройству нового огромного государства — Великого Турана. Идее объединения всех тюркских народов под главенством Турции. В отличие от братского азербайджанского народа, армяне в эту концепцию не вписываются… Сегодня, несмотря на подленькую позицию Еревана, ОДКБ стоит за спиной Армении. Что является достаточно сильным сдерживающим фактором для соседа. Пашинян это тоже понимает. Но продолжает гнуть свою линию. При этом, это секрет Полишинеля, армянский премьер активно сотрудничает с Западом. Особенно большие надежды возлагается на Францию. Сколько обещаний было дано Армении, сколько раз тот же Пашинян высказывался о дружбе между Парижем и Ереваном, между Брюсселем и Ереваном, и что? Ситуация сейчас в том же состоянии, что и вопрос с границами. Посидели, извините, поп… поговорили и разошлись. Где хоть один договор о сотрудничестве? Нет! И не будет. Армения для Запада так же важна, как Гамбия. Правда, армян проживает в полтора раза больше, но зато в Гамбии говорят на 12 языках... Идти против «братской Турции» из-за какой-то Армении Запад не захочет. Да и не сможет. Турки на сегодня, наверное, имеют единственную в НАТО боеспособную европейскую армию... А президент Эрдоган не производит впечатления «мягкотелого» политика. Может и по носу щелкнуть… Ну и последнее. Может показаться, что я во всем происходящем обвиняю лично Никола Пашиняна. Увы, возвращаясь к началу материала, Пашинян — это выбор народа Армении, это человек, которому дал власть народ, даже после возвращения НК в Азербайджан. Я бы сказал, армянский премьер, просто, как журналист в прошлом, в удобоваримой форме говорит о желании армянского большинства. Этакий Лев Троцкий армянского пошиба. Человек, способный убедить и направить народный гнев в нужную сторону… С учетом скоростей, которые сегодня распространились в международных отношениях, скоростей раскручивания калейдоскопа событий в мире, будем ждать развития событий и в Армении.
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3 час.
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