Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 524 подписчика

Азербайджанскую диаспору в Москве обезглавили, остальным выдвинули жёсткий ультиматум — в политику не суйтесь

Азербайджанскую диаспору в Москве обезглавили, остальным выдвинули жёсткий ультиматум — в политику не суйтесь

Вадим Трухачев: «Азербайджан превратил Россию в свою „территорию кормления“, но этого ему показалось мало Ирина Мишина На фото: Бахтияр Гасанов (Фото: Национально-культурная автономия азербайджанцев в городе Москве) Материал комментируют: Вадим Трухачё Кирилл Кабанов Азербайджанская диаспора в Москве осталась без своего лидера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Вероника Великолепная
Диаспоры надо ликвидировать - это же опг.
Ответить
1 м.