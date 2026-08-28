Вадим Трухачев: «Азербайджан превратил Россию в свою „территорию кормления“, но этого ему показалось мало Ирина Мишина На фото: Бахтияр Гасанов (Фото: Национально-культурная автономия азербайджанцев в городе Москве) Материал комментируют: Вадим Трухачё Кирилл Кабанов Азербайджанская диаспора в Москве осталась без своего лидера.