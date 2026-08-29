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Как делают электроды для сварки — подробный обзор технологического процесса

Как делают электроды для сварки — подробный обзор технологического процесса

Сварочные электроды — один из ключевых расходных материалов в металлообработке и строительстве, от качества которых напрямую зависит прочность, стабильность и долговечность сварного шва.

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