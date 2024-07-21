Жители Благовещенска украшают город к фестивалю "Город в цвете"

Жители дома на улице Строителей, 79/3, создали уникальную цветочную клумбу, посвященную Году семьи, в рамках фестиваля "Город в цвете".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Рабочие начали сносить нелегальные кафе для мигрантов в жилом массиве Хилок в Новосибирске
- Иностранцы из Узбекистана были выдворены из России за нарушение правил въезда и пребывания
- Российская армия ликвидировала полевые склады боеприпасов Вооруженных сил Украины и уничтожила израильский радар RADA RPS-42
Свежие комментарии