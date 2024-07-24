Маск опроверг рекордные ежемесячные пожертвования Трампу

Американский предприниматель Илон Маск опроверг сообщения о том, что он будет ежемесячно жертвовать рекордные 45 миллионов долларов экс-президенту США и кандидату на пост главы государства Дональду Трампу.
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