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Дмитрий Василец: США не в восторге: Иран только что получил возможность создать атомные бомбы

Дмитрий Василец: США не в восторге: Иран только что получил возможность создать атомные бомбы

Для США усугубляется проблема Ирана. По данным аналитиков американского Института науки и международной безопасности, Иран в течении месяца сможет создать около шести атомных бомб, а через шесть месяцев еще как минимум двенадцать.

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