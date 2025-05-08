«У нас так принято, традиция такая»: диаспора отмазывает Арифа, поднявшего руку на русскую женщину и пенсионерку

Ирина Лодяновa

Ведут себя нагло,потому что наша полиция их защищает,чинуши крышуют! Беспредел! Давно пора ликвидировать все диаспоры,особенно азербайджанскую! И их Алиев что то сильно осмелел... Не пора ли ставить их на место!