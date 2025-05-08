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«У нас так принято, традиция такая»: диаспора отмазывает Арифа, поднявшего руку на русскую женщину и пенсионерку

«У нас так принято, традиция такая»: диаспора отмазывает Арифа, поднявшего руку на русскую женщину и пенсионерку

Сгенерировано с помощью нейросети Азербайджанец и его друзья решили откупиться от пострадавших за 40 тысяч рублей.

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Комментарии
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Иван Иванов
Нормальный человек будет нормальным всегда....
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2 час.
Ирина Лодяновa
Ведут себя нагло,потому что наша полиция их защищает,чинуши крышуют! Беспредел! Давно пора ликвидировать все диаспоры,особенно азербайджанскую! И их Алиев что то сильно осмелел... Не пора ли ставить их на место!
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59 мин.
Иван Иваныч
Да уж, без Русской Общины элементарного беспредела уже искоренить нельзя. Закон и полиция должны решать такие конфликты на корню.
Ответить
7 мин.
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