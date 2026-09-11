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В Раде заявили о худшей за четыре года ситуации в Киеве

В Раде заявили о худшей за четыре года ситуации в Киеве

Ситуация в Киеве и Киевской области стала худшей за последние четыре года на фоне российских ударов. Об этом в эфире YouTube-канала заявил депутат Верховной рады Руслан Горбенко.

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