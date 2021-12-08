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Вирусолог Семёнов: «омикрон» вызывает пневмонию быстрее других штаммов

Вирусолог Семёнов: «омикрон» вызывает пневмонию быстрее других штаммов

При «омикрон»-штамме COVID-19 вирус быстрее опускается в лёгкие и человек быстрее заболевает пневмонией, заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семёнов.

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