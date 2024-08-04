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Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью попросился на СВО

Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью попросился на СВО

Россиянин Руслан Сидики, который также имеет гражданство Италии (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), признавший свою вину в атаке на военный аэродром Дягилево и подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области в 2023 году, попросил отправить его в зону проведения специальной военной операции, сообщает ТАСС.

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