Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью попросился на СВО

Россиянин Руслан Сидики, который также имеет гражданство Италии (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), признавший свою вину в атаке на военный аэродром Дягилево и подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области в 2023 году, попросил отправить его в зону проведения специальной военной операции, сообщает ТАСС.