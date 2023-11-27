Были найдены признаки мошенничества в системе «Безопасный город»

РБК: военная прокуратура обнаружила признаки мошенничества в «Безопасном городе» Главная военная прокуратура нашла признаки мошенничества при расходовании бюджетных средств, выделенных на научно-исследовательские работы для системы «Безопасный город», головным исполнителем которых является Национальный центр информатизации (НЦИ) «Ростеха».
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