Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Были найдены признаки мошенничества в системе «Безопасный город»

Были найдены признаки мошенничества в системе «Безопасный город»

РБК: военная прокуратура обнаружила признаки мошенничества в «Безопасном городе» Главная военная прокуратура нашла признаки мошенничества при расходовании бюджетных средств, выделенных на научно-исследовательские работы для системы «Безопасный город», головным исполнителем которых является Национальный центр информатизации (НЦИ) «Ростеха».

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