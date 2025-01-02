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Зеленский заявил о готовности Украины направить зерно в Сирию

Зеленский заявил о готовности Украины направить зерно в Сирию

Украина готова направить свое зерно в Сирию. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время ознакомления с докладами главы МИД и министра аграрной политики Украины, посетивших исламскую республику.

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