Ремонт стадиона "Раздан": 170 тыс. долларов на беговые дорожки

На заседании правительства Армении, состоявшемся в четверг, было принято решение о проведении ремонта столичного стадиона «Раздан» в преддверии спортивных игр Франкофонии, запланированных на 2027 год в Ереване.
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