На Урале стартовала вакцинация от гриппа: 524 тысячи доз уже в регионе

В Свердловскую область поступило свыше 524 тысяч доз отечественных вакцин от гриппа для взрослых и детей, а всего в рамках кампании планируется привить более 2,5 млн жителей региона.
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