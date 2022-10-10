БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Олигархи России: ни мира, ни войны, ни себе, ни людям

Олигархи России: ни мира, ни войны, ни себе, ни людям

Речь пойдёт об удивительном симбиозе, российско-украинском олигархате, и его влиянии на ход СВО. В то время как подавляющая часть российского общества сейчас искренне ощущает себя реальными участниками съёмок продолжения великих советских и российских фильмов «Солдатами не рождаются», «Живые и мёртвые», «Офицеры», «28 панфиловцев» и им подобных, другая, ничтожная по численности его часть снимается в низкопробных сериалах о судьбах российских олигархов и бандитов, которые заполонили экраны российского телевидения.

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