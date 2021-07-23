online-buhuchet

146 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • анатолий андреев
    М..чудак!Зюганов публично ...
  • Евгений Мельников
    При таких низких зарплатах, как сейчас. Деньги не доживут до пенсии, их быстро израсходуют сами граждане.Пенсия в России б...
  • Grandad
    В Госуслугах нет выписки из пенсионного дела, есть лишь выписка из пенсионного фонда.Перечень доплат к...

В Госдуме заявили о намерении платить новую повышенную пенсию россиянам: какие условия должны быть соблюдены

В Госдуме заявили о намерении платить новую повышенную пенсию россиянам: какие условия должны быть соблюдены

В Госдуме заявили о намерении платить новую повышенную пенсию россиянам: какие условия должны быть соблюдены ДарьяВ Государственной Думе заявили о необходимости назначать повышенную пенсию одной категории граждан вне зависимости от места проживания.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх
,,