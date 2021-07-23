В Госдуме заявили о намерении платить новую повышенную пенсию россиянам: какие условия должны быть соблюдены ДарьяВ Государственной Думе заявили о необходимости назначать повышенную пенсию одной категории граждан вне зависимости от места проживания.
В Госдуме заявили о намерении платить новую повышенную пенсию россиянам: какие условия должны быть соблюдены ДарьяВ Государственной Думе заявили о необходимости назначать повышенную пенсию одной категории граждан вне зависимости от места проживания.
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