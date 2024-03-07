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Оскорбивший Александра Лукашенко белорус убит в Карелии

Оскорбивший Александра Лукашенко белорус убит в Карелии

По заданию ВСУ он планировал теракт в городе Олонец.49-летний Николай Л. родом из Витебска, в Белоруссии его объявили в федеральный розыск в сентябре 2022 года — в отношении него возбудили уголовное дело по статье 368 УК РБ (оскорбление президента Республики Беларусь).

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