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Эксперты указали на роль глубинного государства в продвижении Харрис

Эксперты указали на роль глубинного государства в продвижении Харрис

На съезде Демократической партии США, который проходит в Чикаго, действующий вице-президент страны Камала Харрис и губернатор штата Миннесота Тим Уолц будут формально утверждены в качестве кандидатов в президенты и вице-президенты.

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Eduard
Всё шоу для идиотов устраивают! Америкаецы не устали от шоу?
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