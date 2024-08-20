Эксперты указали на роль глубинного государства в продвижении Харрис

На съезде Демократической партии США, который проходит в Чикаго, действующий вице-президент страны Камала Харрис и губернатор штата Миннесота Тим Уолц будут формально утверждены в качестве кандидатов в президенты и вице-президенты.
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