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В Минэке рассказали о "черном лебеде" для курса рубля

Помимо напряженной геополитической ситуации и постоянной санкционной риторики «черным лебедем» для курса рубля могут стать резкие изменения денежно-кредитной политики в мире, заявила «Известиям» замминистра экономического развития Полина Крючкова.

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