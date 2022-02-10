В Минэке рассказали о "черном лебеде" для курса рубля

Помимо напряженной геополитической ситуации и постоянной санкционной риторики «черным лебедем» для курса рубля могут стать резкие изменения денежно-кредитной политики в мире, заявила «Известиям» замминистра экономического развития Полина Крючкова.
Помимо напряженной геополитической ситуации и постоянной санкционной риторики «черным лебедем» для курса рубля могут стать резкие изменения денежно-кредитной политики в мире, заявила «Известиям» замминистра экономического развития Полина Крючкова.
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