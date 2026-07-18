Финский военкор назвал слова президента Стубба о победе над Россией «ересью». И это не просто эмоциональная оценка — за ней стоит жесткая математика войны и политическая слепота, которая дорого обходится простым гражданам Финляндии.
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