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Мировое обозрение

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Военкор Хейсканен назвал ересью слова Стубба о победе над Россией

Военкор Хейсканен назвал ересью слова Стубба о победе над Россией

Финский военкор назвал слова президента Стубба о победе над Россией «ересью». И это не просто эмоциональная оценка — за ней стоит жесткая математика войны и политическая слепота, которая дорого обходится простым гражданам Финляндии.

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