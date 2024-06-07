Спецназовец "Добряк" прикинулся бойцом ВСУ и ликвидировал грузинских наемников

Русский доброволец считает важным защитить Родину сегодня, так как завтра может быть поздно.Военнослужащий с позывным именем "Добряк" из спецподразделения "Ахмат" отправился в зону спецоперации по собственному желанию.
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