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В Пакистане решили использовать опыт по накрытию блокпостов сетями от дронов

В Пакистане решили использовать опыт по накрытию блокпостов сетями от дронов

Полиция и пограничная охрана на северо-западе Пакистана натянула рыболовные сети над постами и участками, чтобы защитить сотрудников от атак беспилотников.

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