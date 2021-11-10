Гороскоп на 10 ноября 2021 года

ОВЕН Полет вашей мысли намного опередит возможности вашего организма. Вы рискуете перенапрячься. ТЕЛЕЦ То, что вы столь опрометчиво считаете легким неудобством, на которое не стоит обращать внимание, очень скоро может стать немалой проблемой.
ОВЕН Полет вашей мысли намного опередит возможности вашего организма. Вы рискуете перенапрячься. ТЕЛЕЦ То, что вы столь опрометчиво считаете легким неудобством, на которое не стоит обращать внимание, очень скоро может стать немалой проблемой.
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