Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр борисов
    ну вот- пошла помощь братской украине и европе, а то всё брешут- газпром не выкупает доп мощности. Газпром друзей в б..."Газпром" увеличи...
  • Павел К
    НАХ...Я???"Газпром" увеличи...
  • Вячеслав Васильев
    Кстати с более широким спектром действия есть отечественное растение-Адамов корень .Ученые нашли прир...

Гороскоп на 10 ноября 2021 года

Гороскоп на 10 ноября 2021 года

ОВЕН Полет вашей мысли намного опередит возможности вашего организма. Вы рискуете перенапрячься. ТЕЛЕЦ То, что вы столь опрометчиво считаете легким неудобством, на которое не стоит обращать внимание, очень скоро может стать немалой проблемой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх