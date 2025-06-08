В МИД РФ высказались об отказе Киева забирать тела бойцов ВСУ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поинтересовалась, лично ли президент Украины Владимир Зеленский принял решение не забирать тела украинских военнослужащих, или ему запретил кто-то в НАТО.
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