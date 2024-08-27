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Дело в шляпе: как с помощью федоры добавить интереса к образу

Дело в шляпе: как с помощью федоры добавить интереса к образу

К сожалению, давно прошли те времена, когда ни мужчина, ни женщина не выходили из дома без шляпы. Сегодня этот интересный аксессуар с мощным стилистическим потенциалом встречается не так часто, как хотелось бы, да и то его формат все больше смещается в сторону панам и бейсболок.

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