Daily Mail: жена Байдена демонстративно игнорирует Харрис после проигрыша Трампу

Global Look Press/Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos Жена действующего президента США Джо Байдена Джилл стала публично игнорировать вице-президента Камалу Харрис после того, как та проиграла выборы кандидату от республиканцев Дональду Трампу.
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