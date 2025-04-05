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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Драйзайтль не сыграет с «Лос-Анджелесом» из-за травмы нижней части тела. «Эдмонтон» ожидает, что лидер гонки снайперов сезона НХЛ вернется до конца регулярки

Форвард «Эдмонтона» получил травму в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (3:2). Он точно пропустит игру против «Кингс» (5 апреля, начало по московскому времени – в 23:00).

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