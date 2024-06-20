США вступили в рецессию? Ответ – на губах американок

Как понять, есть ли в стране кризис? Экономисты говорят: "Ответ – на губах". 11 сентября 2001 года "Аль-Каида"* совершила теракты на территории США, в результате которых, по официальным данным, погибло 2998 человек.
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