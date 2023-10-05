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Стала свидетельницей инцидента в "Магните" с участием мигрантов: вот как ведут себя узбеки по отношению к русским женщинам (как их раскрыли)

Стала свидетельницей инцидента в "Магните" с участием мигрантов: вот как ведут себя узбеки по отношению к русским женщинам (как их раскрыли)

На днях стала свидетельницей очень неприятного инцидента с участием мигрантов из Узбекистана. Этот случай буквально возмутил меня и заставил задуматься: а куда мы движемся, приглашая на работу людей из Средней Азии.

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Комментарии
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Silver Kont
Что, блять, из ципсошников? Те, сволочи, по методичке из госдепа, всё на УК РФ ссылаются... И не Кент, а Конт.... Или решил, что с английским своим можешь засветиться, под дурака закосил?
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5 час.
ct
cto talykova
А вы чем от них отличаетесь? Обзываетесь. &quot;Чурки ,грязные, ноги кривые,волосатые.&quot; Узбечки очень даже симпатичные. Жила в Узбекистане видела. Да и узбекские мужчины намного лучше некоторых &quot;хохлов&quot;. Дураков у всех хватает, как впрочем и хороших людей. Так что выбирайте выражения, чтобы не уподобляться этим , мы то ведь язык знаем на котором вы пишете гадости. И это не делает вам чести, господин хороший.
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4 час.
wп
witalechka петров
своих не нарожали, вот узбеки и едут к нам. Свято место пусто не будет.
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2 час.

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