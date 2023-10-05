Стала свидетельницей инцидента в "Магните" с участием мигрантов: вот как ведут себя узбеки по отношению к русским женщинам (как их раскрыли)

Что, блять, из ципсошников? Те, сволочи, по методичке из госдепа, всё на УК РФ ссылаются... И не Кент, а Конт.... Или решил, что с английским своим можешь засветиться, под дурака закосил?

ct

cto talykova

А вы чем от них отличаетесь? Обзываетесь. "Чурки ,грязные, ноги кривые,волосатые." Узбечки очень даже симпатичные. Жила в Узбекистане видела. Да и узбекские мужчины намного лучше некоторых "хохлов". Дураков у всех хватает, как впрочем и хороших людей. Так что выбирайте выражения, чтобы не уподобляться этим , мы то ведь язык знаем на котором вы пишете гадости. И это не делает вам чести, господин хороший.