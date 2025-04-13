Новокузнецкий суд не стал арестовывать мигрантов-рабовладельцев из Азербайджана, которые 13 лет удерживали 9 россиян в трудовом рабстве Полюбуйтесь на этих мразей, которые считают русских своими рабами и не стесняясь вешают на свои чуркомобили символику террористической турецкой организации «Бозкурт».
Азеровских рабовладельцев слегка пожурили...
Комментарии
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Иван Ураганов
Все чёрные неприкасаемы,13 лет держали людей в рабстве и ничего.Диаспора постаралась!
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3 час.
СМ
Сергей Михайлюк
Это возмутительно! Такое ощущение, что идет уже открытая агрессия против России со стороны мигрантов. Это слепота, или слабость нашего государства?
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1 час.
Поля Русс
А почему этуазерботину …безумие шкалит
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14 мин.
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