Азеровских рабовладельцев слегка пожурили...

Новокузнецкий суд не стал арестовывать мигрантов-рабовладельцев из Азербайджана, которые 13 лет удерживали 9 россиян в трудовом рабстве Полюбуйтесь на этих мразей, которые считают русских своими рабами и не стесняясь вешают на свои чуркомобили символику террористической турецкой организации «Бозкурт».