Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 627 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Поля Русс
    А почему этуазерботину …безумие шкалитАзеровских рабовл...
  • Азохен вей товарищи бояре
    Отстаёшь афтор, Китай подня пошлины уже на 125%Россия получит ко...
  • Сергей Михайлюк
    Это возмутительно! Такое ощущение, что идет уже открытая агрессия против России со стороны мигрантов. Это слепота, ил...Азеровских рабовл...

Азеровских рабовладельцев слегка пожурили...

Азеровских рабовладельцев слегка пожурили...

Новокузнецкий суд не стал арестовывать мигрантов-рабовладельцев из Азербайджана, которые 13 лет удерживали 9 россиян в трудовом рабстве Полюбуйтесь на этих мразей, которые считают русских своими рабами и не стесняясь вешают на свои чуркомобили символику террористической турецкой организации «Бозкурт».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Ураганов
Все чёрные неприкасаемы,13 лет держали людей в рабстве и ничего.Диаспора постаралась!
Ответить
3 час.
СМ
Сергей Михайлюк
Это возмутительно! Такое ощущение, что идет уже открытая агрессия против России со стороны мигрантов. Это слепота, или слабость нашего государства?
Ответить
1 час.
Поля Русс
А почему этуазерботину …безумие шкалит
Ответить
14 мин.
наверх