Песков не исключил новую поездку Путина в Донбасс

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил новую поездку Владимира Путина в Донбасс, отметив что российский лидер всегда находится рядом с теми, кто нуждается в его помощи.
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