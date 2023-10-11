Армия Израиля нанесла удары по дому лидера военного крыла ХАМАС в секторе Газа

Погиб брат Мохаммеда Дейфа, а о местонахождении самого командира ничего неизвестноАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по дому командующего военным крылом движения ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа в секторе Газа.