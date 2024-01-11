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Мировое обозрение

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Китайские разработчики систем ИИ продолжают закупать ускорители вычислений, переделанные из игровых видеокарт NVIDIA

Китайские разработчики систем ИИ продолжают закупать ускорители вычислений, переделанные из игровых видеокарт NVIDIA

Популярность флагманской игровой видеокарты GeForce RTX 4090 в качестве «полуфабриката» для изготовления кустарного ускорителя вычислений в Китае в прошлом году была так велика, что она попала под санкции США.

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