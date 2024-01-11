Китайские разработчики систем ИИ продолжают закупать ускорители вычислений, переделанные из игровых видеокарт NVIDIA

Популярность флагманской игровой видеокарты GeForce RTX 4090 в качестве «полуфабриката» для изготовления кустарного ускорителя вычислений в Китае в прошлом году была так велика, что она попала под санкции США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии