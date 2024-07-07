Применение зелёного чая в домашней косметологии: Глаза, Лицо и Волосы

Зеленый чай является не только чудодейственным напитком, способствующим оздоровлению и очищению организма изнутри, но ещё и волшебным средством, содержащим в себе такие возможности, с помощью которых можно превратиться в настоящую «королеву красоты».
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