Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

127 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    иех! лет бы 30 назад такой закон - мы б с мужем кучу денег бы получилиГосдума внесла за...
  • Иван Иванов
    Вопросы сразу в службу безопасности банка, откуда мошенники узнали, что именно у этой женщины есть какая то сумма на ...62-летняя нижегор...
  • Сергей Лобачев
    Паника убивает больше сем сами катаклизмы. Ну хорошо тряхнуло, ну ладно хорошо тряхнуло, секунд пятнадцать дом ходуно...Недалеко от Казах...

Мужчина напал на полицейских в здании консульства Греции в Новороссийске

Мужчина напал на полицейских в здании консульства Греции в Новороссийске

В Новороссийске 37-летнего мужчину подозревают в применении насилия в отношении сотрудников полиции. Он напал на блюстителей порядка в здании греческого консульства, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх