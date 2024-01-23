Мужчина напал на полицейских в здании консульства Греции в Новороссийске

В Новороссийске 37-летнего мужчину подозревают в применении насилия в отношении сотрудников полиции. Он напал на блюстителей порядка в здании греческого консульства, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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