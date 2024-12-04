«МЮ» при Амориме выиграл 1 из 3 матчей в АПЛ

Сегодня «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Арсенала» в 14-м туре – 0:2. Ранее под руководством португальского специалиста манкунианцы сыграли в чемпионате вничью с «Ипсвичем» (1:1) и разгромили «Эвертон» (4:0).
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