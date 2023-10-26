Эксперты обнаружили ускоряющую старение ежедневную привычку большинства людей

Ученые Орегонского университета выяснили, что светодиоды способны ускорять темпы старения.Портал «Доктор Питер» сообщает, что синий свет от множеств обычных повседневных гаджетов и техники (смартфонов, телевизоров, компьютеров и прочее) может быть опасным.