Эксперты обнаружили ускоряющую старение ежедневную привычку большинства людей

Ученые Орегонского университета выяснили, что светодиоды способны ускорять темпы старения.Портал «Доктор Питер» сообщает, что синий свет от множеств обычных повседневных гаджетов и техники (смартфонов, телевизоров, компьютеров и прочее) может быть опасным.
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