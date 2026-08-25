Временная приостановка работы ж/д станции Афипская в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА

25 августа 2026 года работа железнодорожной станции Афипская, расположенной в Краснодарском крае на Северо-Кавказской железной дороге, была временно приостановлена из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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