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Временная приостановка работы ж/д станции Афипская в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА

Временная приостановка работы ж/д станции Афипская в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА

25 августа 2026 года работа железнодорожной станции Афипская, расположенной в Краснодарском крае на Северо-Кавказской железной дороге, была временно приостановлена из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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