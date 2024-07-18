Горожанам рассказали, чем удивит фестиваль «Фиолетовый движ»

На фестивале «Фиолетовый движ», который состоится 27 июля в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино», гости смогут освоить базовые приемы ораторского искусства, улучшить технику речи и научиться убедительно отстаивать свою позицию.
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