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Русская армия давит южный фронт: Карта специальной военной операции на Украине на 9 декабря 2024 года и анализ событий в мире

Русская армия давит южный фронт: Карта специальной военной операции на Украине на 9 декабря 2024 года и анализ событий в мире

Русская армия давит южный фронт: Карта специальной военной операции на Украине на 9 декабря 2024 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваМинобороны России официально объявило об освобождении села Благодатное, расположенного в Донецкой Народной Республике.

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