"Экономикс" для чайников

VG

Vasily Golov

Вам доллар или свой автомобиль?Из Европы в США переезжает электромобиль в США,потом солнечные панели.Намылись химпредпрниятия.За дешевыми энергоносителями. 21 трлн$ в обороте и 32 трлн долгов.560 млрд наличных.Причин не знаете.Ключевая ставка 5,0%Инфляция приближается в 6 %.Это передовая экономика,но большая. Какой толк в размере ВВП.Бедность,бомжи,нищета,наркомания при таком ВВП.В этом США почти впереди тоже.Автомобильная Америка вдруг перестала ездить.Бензин дорогой.Большая протяженность ж/дорог,но все запущено.Аварии одна за другой.ВВРП ой какой большой.На рельсы денег не хватает.Не хватает денег у Пентагона для утилизации химического оружия в виде артснарядов и ракет.Не хватило денег у Пентагона на утилизации 32 тонн оружейного Плутония.Закатали в бетон и под землю.Понадобится,достал,разбил и плутоний готов к новому ядерному заряду.