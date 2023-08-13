Тех, кто не очень разбирается в экономике, шаманы от "Экономикс" круглосуточно тыкают носом в цифры и понятия, суть которых категорически отказываются раскрывать.
"Экономикс" для чайников
Комментарии
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Nemo2846
ВВП США - 25 трилл., а внешний долг - более 31 трилл.(про внутренний долг вообще молчу). Если ты зарабатываешь меньше, чем должен - ты нищеброд!
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19 час.
Vasily Golov
Наличных денег в США 560 млн$.денежный оборот= 21 трлн.Но 32 трлн мировая торговля. Где 32 трлн долларов долга?Там еще долги страховых и пенсионных фондов.долги предприятий и фирм.Многие живут на кредиты потребительские.Но играют на фондовых рынках.Там мощные машины стали дешевле малолитражек.Бензин и содержание дорогие.
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19 час.
VG
Vasily Golov
Вам доллар или свой автомобиль?Из Европы в США переезжает электромобиль в США,потом солнечные панели.Намылись химпредпрниятия.За дешевыми энергоносителями. 21 трлн$ в обороте и 32 трлн долгов.560 млрд наличных.Причин не знаете.Ключевая ставка 5,0%Инфляция приближается в 6 %.Это передовая экономика,но большая. Какой толк в размере ВВП.Бедность,бомжи,нищета,наркомания при таком ВВП.В этом США почти впереди тоже.Автомобильная Америка вдруг перестала ездить.Бензин дорогой.Большая протяженность ж/дорог,но все запущено.Аварии одна за другой.ВВРП ой какой большой.На рельсы денег не хватает.Не хватает денег у Пентагона для утилизации химического оружия в виде артснарядов и ракет.Не хватило денег у Пентагона на утилизации 32 тонн оружейного Плутония.Закатали в бетон и под землю.Понадобится,достал,разбил и плутоний готов к новому ядерному заряду.
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14 час.
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