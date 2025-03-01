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Уваров: МАГАТЭ признало суверенитет РФ над ЗАЭС на высшем дипломатическом уровне

Уваров: МАГАТЭ признало суверенитет РФ над ЗАЭС на высшем дипломатическом уровне

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) согласилось на ротацию своих наблюдателей на Запорожской АЭС по новому маршруту, проходящему только по российской территории, фактически признав суверенитет России над станцией.

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