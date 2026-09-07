Мечта о Рае: Елизавета Лихачева ищет идентичность у российских городов

За последние годы Елизавета Лихачева проехала десятки городов — и теперь, в осеннем номере «Сноба» предлагает, как нам обустроить Россию от Суздаля до Кызыла, превратить Дербент в пляжный курорт, а Биробиджан — в музей под открытым небом.