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Михаил Мелех: православные святыни на Украине захватывают для перепродажи

Михаил Мелех: православные святыни на Украине захватывают для перепродажи

Имеются веские основания полагать, что изъятие православных святынь на Украине, включая мощи святых, происходит с целью их дальнейшей перепродажи, заявил специальный представитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех, выступая на полях сессии СПЧ ООН, 8 сентября сообщает РИА Новости.

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