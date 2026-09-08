Михаил Мелех: православные святыни на Украине захватывают для перепродажи

Имеются веские основания полагать, что изъятие православных святынь на Украине, включая мощи святых, происходит с целью их дальнейшей перепродажи, заявил специальный представитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех, выступая на полях сессии СПЧ ООН, 8 сентября сообщает РИА Новости.