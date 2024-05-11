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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Осинькин о 0:2 от «Ахмата»: «Крылья» очень хотели победить, но что есть, то есть» 

«Первый раз за весну мы попали на команду, которая эшелонированно и глубоко обороняется. Конечно, ожидали такой игры и хотели найти какие-то преимущества в таком расположении соперника.

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