В Петербурге прошел концерт к 90-летию присвоения звания Заслуженного старейшему оркестру России

В Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича прошел концерт в рамках абонемента, посвященного 90-летию присвоения старейшему симфоническому оркестру России звания Заслуженного коллектива Республики.
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